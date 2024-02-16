Какая стильная: 80-летняя королева Сильвия в монохромном аутфите приехала на выставку

Королева Сильвия и король Карл Густав вчера присутствовали на открытии выставки "Перекресток: Швеция – Украина через 1000 лет" в Армемузеуме в Стокгольме.

80-летняя королева приехала на мероприятие в бордовом брючном костюме, который идеально сидел на ее фигуре, дополнив его кожаными туфлями в тон на невысоких каблуках и сумкой на короткой ручке из крокодиловой кожи. Под жакетом у Сильвии была пестрая блузка с бантом на шее. Образ свой она дополнила несколькими браслетами на запястьях обеих рук, серьгами в ушах, идеальной укладкой и макияжем.

Королева Сильвия и король Карл Густав / Фото: Getty Images

Король облачился в черный классический костюм, белоснежную рубашку и темно-синий галстук.

А недавно королева Сильвия посещала музей вместе с первой леди Франции Брижит Макрон. Они побывали в национальном музее современного искусства Moderna Museet в Стокгольме.

Королева Сильвия и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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