Какая стильная: датская королевская семья показала, как украсила елку

Датская королевская семья показала, как украсили елку в их замке.

В королевской резиденции в Амалиенборге появилось вот такое рождественское зеленое дерево, которое сияет разноцветными шарами и гирляндой со свечами.

Елка датской королевской семьи / Фото: Датская королевская семья/Instagram

"Рождественское настроение распространяется в резиденции королевской семьи в Амалиенборге ", - написано под несколькими фотографиями в Instagram королевы Мэри и короля Фредерика.

Елка датской королевской семьи / Фото: Датская королевская семья/Instagram

А на днях мы показывали, как королева Швеции Сильвия вместе со своими внуками украшала елку во дворце. Сперва они встречали новогодние елки, а потом внуки помогали Ее Величеству украшать их, вешать на них игрушки и дождик.

Королева Сильвия с внуками украшала елки / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Еще ранее брат принцессы Дианы – граф Чарльз Спенсер показал, как выглядит его гостинная в поместье Элторп после того, как там появилась елка.

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