Какая стильная: датская королевская семья показала, как украсила елку

Датская королевская семья показала, как украсили елку в их замке.
В королевской резиденции в Амалиенборге появилось вот такое рождественское зеленое дерево, которое сияет разноцветными шарами и гирляндой со свечами.
"Рождественское настроение распространяется в резиденции королевской семьи в Амалиенборге ", - написано под несколькими фотографиями в Instagram королевы Мэри и короля Фредерика.
А на днях мы показывали, как королева Швеции Сильвия вместе со своими внуками украшала елку во дворце. Сперва они встречали новогодние елки, а потом внуки помогали Ее Величеству украшать их, вешать на них игрушки и дождик.
Еще ранее брат принцессы Дианы – граф Чарльз Спенсер показал, как выглядит его гостинная в поместье Элторп после того, как там появилась елка.
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