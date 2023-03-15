Какая стильная: дочь принцессы Анны очаровала образом на скачках

Зара и Майк Тиндалл посещают первый день Челтнемского фестиваля на ипподроме Челтнем в Англии.

Дочь королевской принцессы Анны приехала на мероприятие в бордовом пальто средней длины, под которое надела синюю рубашку с рюшами и темно-синие брюки-дудочки, дополнив образ кожаными синими туфлями на устойчивых каблуках. В руках Зара держала синий клатч, а ее ногти были накрашены нюдовым лаком.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара надела шляпку в тон пальто и серьги-кластеры из синих камней. Ее волосы были собраны в низкий пучок, глаза красиво подведены карандашом и тушью, а губы – розовым блеском.

Ее супруг Майк Тиндалл надел темно-синий костюм, а к нему подобрал белую рубашку и темно-бордовый галстук. На его пиджаке была пришпилена брошка в виде золотого оленя.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

В прошлый раз в бордовом аутфите Зара Тиндалл появлялась на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве, организованном принцессой Уэльской.

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