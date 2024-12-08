Какая стильная: Джорджа Мелони в темно-бордовом луке появилась на открытии Собора Парижской Богоматери

Итальянский политик посетила торжественное мероприятие в Париже.
Премьер-министр Италии – Джорджа Мелони – посетила открытие Собора Парижской Богоматери, приехав во Францию по приглашению президента Макрона.
Мелони приехала в Собор в красивом аутфите темно-бордовых оттенков. На ней было длинное пальто с вышивкой на рукавах и подоле, широкие брюки, блузка в тон и остроносые туфли на каблуках.
Белокурые волосы Джорджа уложила небрежными локонами, сделала легкий вечерний макияж и надела серьги-висюльки.
Мероприятие также посетили первая леди США – Джилл Байден, она приехала с дочерью Эшли.
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