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Какая стильная: Джорджа Мелони в темно-бордовом луке появилась на открытии Собора Парижской Богоматери

Какая стильная: Джорджа Мелони в темно-бордовом луке появилась на открытии Собора Парижской Богоматери

Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Итальянский политик посетила торжественное мероприятие в Париже.

Премьер-министр Италии – Джорджа Мелони – посетила открытие Собора Парижской Богоматери, приехав во Францию по приглашению президента Макрона.

Мелони приехала в Собор в красивом аутфите темно-бордовых оттенков. На ней было длинное пальто с вышивкой на рукавах и подоле, широкие брюки, блузка в тон и остроносые туфли на каблуках.

Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони и Брижит Макрон / © Associated Press
Эммануэль Макрон, Джорджа Мелони и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Белокурые волосы Джорджа уложила небрежными локонами, сделала легкий вечерний макияж и надела серьги-висюльки.

Мероприятие также посетили первая леди США – Джилл Байден, она приехала с дочерью Эшли.

Брижит Макрон, Эшли Байден, Джилл Байден, Эммануэль Макрон / © Getty Images
Брижит Макрон, Эшли Байден, Джилл Байден, Эммануэль Макрон / Фото: Getty Images

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