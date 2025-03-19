Какая стильная: королева Летиция в брючном костюме в полоску приехала на встречу

Королева Летиция сегодня приняла участие во встрече в штаб-квартире ЮНИСЕФ 19 в Мадриде.

Ее Величество председательствовала на заседании Совета попечителей и Консультативного совета по делам детей и подростков в штаб-квартире НПО в Мадриде.

Летиция достала из своего гардероба темно-синий брючный костюм от Hugo Boss в тонкую полоску, в котором мы видели ее в аэропорту Мадрида, когда она вместе с королем Филиппом VI отправлялась в Германию.

Король Филипп VI и королева Летиция отправляются с официальным визитом в Германию, 16 октября 2022 года / Фото: Getty Images

Сегодня королева дополнила деловой аутфит нежно-голубой блузкой с бантом на шее и черными туфлями на невысоких каблуках от Magrit, а в руках держала небольшую сумку на коротком ремешке.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции были распущены волосы, макияж в розовых оттенках был на лице, а в ушах серьги-висюльки с камнями.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем назад королева Летиция провела аудиенцию в Мадриде, где появилась в платье миди кирпичного цвета от валенсийского бренда Indi & Cold и с поясом Hugo Boss и в кожаных сапогах-ботфортах на каблуках.

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