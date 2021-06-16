Какая стильная: королева Максима появилась в эффектном образе от Massimo Dutti

Свой лаконичный деловой аутфит она решила не перегружать множеством украшений.

14 июня королева Нидерландов Максима посетила ежегодный симпозиум, организованный платформой Money Wise в Гааге, темой мероприятия стала финансовая грамотность. Для встречи королева выбрала элегантный деловой аутфит, в котором сочетала белый и коричневый цвета.

Королева Максима / Getty Images

В частности, наряд включал в себя белый брючный костюм от Massimo Dutti, который она дополнила поясом-жгутом, маленькой плетеной сумкой, коричневыми туфлями-лодочками и майкой в рубчик.

Из аксессуаров она использовала только коричневые массивные сережки, лаконичные браслеты на запястьях, а вот на лице у нее были солнцезащитные очки. Макияж королевы был выполнен с акцентом на темно-малиновую помаду на губах.

Королева Максима / Getty Images

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Королева Нидерландов Максима (21 фото)

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