Какая стильная: королева Максима в шляпе и водолазке пришла в музей

Какая стильная: королева Максима в шляпе и водолазке пришла в музей

Королева выбрала для деловой встречи простой, но очень элегантный аутфит.

Королева Нидерландов Максима посетила музей Beeld en Geluid, где ей вручили первую копию фотокниги Stichting Haags Verhaal фотографа Пита Гиспена. Издание содержит 136 групповых снимков гаагских сообществ.

Таким образом фонд Haags Verhaal стремится к улучшению социальных связей в городе, поэтому еще с 2019 года организовывает встречи для незнакомых людей, которые имеют общие интересы: спорт, религия, различные хобби или происхождение. И именно это фотограф и показал в своей книге.

Королева Максима / Getty Images

Королева Максима пришла на мероприятие в невероятно элегантном наряде, состоящем из вещей исключительно из темных тонов. В частности, на ней была черная шляпа, серая водолазка, юбка с принтом и серые туфли-лодочки от Gianvito Rossi. Образ она дополнила кожаными перчатками и широким поясом с прострочкой от Maison Boinet.

Королева Максима / Getty Images

После официального получения первого экземпляра книги королева Максима посетила выставку с подборкой фотографий и побеседовала с людьми, фигурирующими в книге.

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