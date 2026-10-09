Какая стильная: королева Рания в рубашке цвета марсала появилась на выставке

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

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Выставка под названием «Layered Becoming» («Многослойное становление»), организованная фондом WUJUD Culture and Art Foundation. На ней представлены работы иорданских, арабских и зарубежных художников.

Королева Рания появилась на выставке в блузке из шелкового атласа от Loewe красивого осеннего цвета марсала, дополнив ее темно-синими широкими брюками из драпированной шерсти тоже от Loewe с черным поясом на талии.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Туфли Рании также были темно-синего цвета из замши от Jennifer Chamandi, на плече у нее висела маленькая сумка Loewe, подобранная в тон ее рубашки, миниатюрные овальные солнцезащитные очки Loewe были на лице, а образ завершала кулон-подвеска в виде слона Annoushka Jewellery из18-каратного желтого золота, 18-каратного белого золота и бриллиантов.

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Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее волосы были уложены в красивые светлые локоны, а на лице был выразительный макияж.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ранее на этой неделе королева Рания приезжала со своим мужем королем Абдаллой II в детское учебное заведение, где она появилась в белом платье-рубашке с широким кожаным поясом на талии.

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