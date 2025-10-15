- Дата публикации
Какая стильная: принцесса Раджва с мужем — будущим королем Иордании — появилась на деловой встрече
После поездки во Францию наследный принц Иордании Хусейн с супругой принцессой Раджвой отправился в Лондон.
В Париже наследная чета встречалась с президентом Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон. Будущая королева-консорт Иордании выбрала тогда для выхода платье Mona Alshebil с креповым воротником и накидкой на пуговицах, черного цвета, туфли-лодочки от Fendi, бежевый клатч Bottega Veneta из мягкой стеганой кожи с плетением и культовым узором в виде узла за 3500 евро.
В Instagram кронпринц показал короткое видео по итогам этой поездки.
А позже опубликовал и фотографии с мероприятий в Лондоне. Британскую столицу пара посетила после Франции.
«Из серии встреч в Лондоне, посвященных развитию политического, оборонного и образовательного сотрудничества», — написал в подписи под несколькими фотографиями кронпринц.
На встречах принцесса Раджва появилась в жакете с воротником-стойкой от Khaite, брюках от этого же бренда, на плече у нее была маленькая кожаная сумка Massimo Dutti, волосы собрала заколкой и сделала лаконичный макияж.
Раджва и Хусейн женаты с 2023 года. В августе 2024 года у них родилась дочь — принцесса Иман — пока что единственная наследница пары, но так как престол по женской линии в Иордании не передается, уверенны, что не за горами мы услышим о второй беременности Раджвы.