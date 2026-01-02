ТСН в социальных сетях

Какая уже взрослая: младшая дочь Питера Филлипса очаровала красотой на публичном мероприятии

13-летняя дочь Питера Филлипса и внучка принцессы Анны появилась на праздничных скачках в Челтнеме с семьей.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Айла Филлипс

Айла Филлипс / © Getty Images

Айла Филлипс очаровала публику, приехав на конное мероприятие на любимом королевской семьей ипподроме в Челтнеме.

Очаровательная блондинка заплела волосы в длинную косу, надела черное пальто и плотный уютный шарф обмотала вокруг шеи. Юная девушка совсем немного макияжем подчеркнула глаза и губы, а также дополнила образ золотыми серьгами.

Айла Филлипс / © Getty Images

Айла Филлипс / © Getty Images

Айла — младшая дочь Питера Филлипса и его первой жены Отэм Келли, внучка принцессы Анны и правнучка королевы Елизаветы II. С января 2025 года занимает 21-е место в линии наследования британского престола.

Напомним, ее отец Питер Филлипс также появился на мероприятии вместе со своей невестой Харриет Сперлинг, о помолвке с которой объявил в 2025 году.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

