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Какая яркая: 83-летняя королева Маргрете II вышла на публику в серьгах ромашках

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
578
Время на прочтение
1 мин
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Какая яркая: 83-летняя королева Маргрете II вышла на публику в серьгах ромашках

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Ее Величество обожает яркие наряды, которые выделяются из толпы.

Королева Дании Маргрете II посетила открытие знамени Датского агентства по чрезвычайным ситуациям на острове Борнхольм в Аллинге. Мероприятие прошло в День Конституции, 5 июня 2023 года.

Для столь важного события королева выбрала яркий образ в красном цвете, который включал в себя широкую юбку миди, клетчатый жакет на одной пуговице и красные мокасины.

Дополнили ее лук белая футболка, перчатки и шляпа с широкими полями. Также на плече у Маргрете II была красная сумка, но самым ярким и оригинальным акцентом этого наряда стали серьги королевы в виде больших белых ромашек.

Королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
578
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