Какая яркая: герцогиня Камилла красиво позировала у окна в своем доме

Какая яркая: герцогиня Камилла красиво позировала у окна в своем доме

Герцогине Корнуольской Камилле так понравился ее новый образ в красном пальто, что она решила поделиться с подписчиками еще одним фото в этом наряде.

74-летняя супруга принца Чарльза опубликовала на странице Кларенс-хаус новое фото для своего книжного клуба. "Чтобы отпраздновать #BookWeekNI, герцогиня Корнуолльская поделилась своей любовью к чтению пятью рекомендациями книг", увидеть их можно на фото из сториз.

Сторис Кларенс-хаус / Instagram clarencehouse

Мы же хотим обратить внимание на красивый образ герцогини Камиллы. В нем 74-летняя Камилла вместе со своим супругом принцем Чарльзом приезжала в Уэльс, сопровождая Ее Величество королеву Елизавету II в поездке в город Кардифф.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Getty Images

В этом потрясающем красном пальто, к которому Ее Высочество подобрала черные кожаные туфли на каблуках, кожаные перчатки и маленькую кожаную сумку, она выглядела великолепно.

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