Какая яркая: кронпринцесса Швеции Виктория в желтом платье с обнаженным плечом появилась на музыкальной премии

Кронпринцесса Швеции Виктория посетила церемонию награждения премии Polar Music Prize 2023, которая состоялась в Стокгольме.

Для события кронпринцесса выбрала яркий образ. На ней было пышное желтое многоярусное платье с плиссировкой и обнаженным плечом.

Наряд будущая королева Швеции дополнила черными лакированными туфлями и черной сумочкой. Виктория сделала гладкий нижний пучок и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были элегантные желтые серьги с бриллиантами, а на руке – разноцветный браслет. Оранжевый маникюр завершил эффектный аутфит кронпринцессы. В руках она держала красивый букет цветов.

Кронпринцесса Швеции Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, кронпринцесса Виктория побывала на концерте Львовского национального филармонического оркестра Украины Unbreakable ("Взломность") в Стокгольме. Туда она пришла в синей шелковой блузе от бренда Ahlvar Gallery и цветочной юбке миди. К блузе принцесса прикрепила значки в виде флагов Швеции и Украины.

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