Какая яркая: премьер-министр Дании в красном комбинезоне и на шпильках появилась на саммите

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен прибыла в Брюссель, чтобы принять участие в саммите ЕС.

Там премьер продемонстрировала яркий аутфит. На ней был красный комбинезон с рукавами три четверти, широкими брюками и таким же тканевым поясом.

Мэтте Фредериксен / Фото: Associated Press

Аутфит Мэтте дополнила темно-бордовыми остроносыми туфлями на шпильках.

Мэтте Фредериксен / Фото: Associated Press

Фредериксен сделала стильную прическу, зачесав ее назад, макияж с акцентом на глазах, подчеркнув их черным карандашом и молочный маникюр. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца, а на пальце – широкое золотое кольцо.

Мэтте Фредериксен / Фото: Associated Press

Напомним, Мэтте Фредериксен на саммите Европейского политического сообщества в Бленгеймском дворце предстала в черных широких брюках и белой блузке с завязанным на животе узлом.

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