Какие джинсы носила принцесса Диана: 6 образов, актуальных и сегодня

Она умела носить с особым шиком даже джинсы.

Принцесса Диана является иконой стиля и многие ее образы стали культовыми еще при жизни. И хотя чаще мы видим фото, на которых принцесса Уэльская изображена в модных ярких платьях, на каблуках и в шляпках, но так она одевалась только для своих светских или деловых выходов. В обычной же жизни Диана выбирала одежду намного проще и ни чем не отличалась от девушек того времени.

Одной из любимых вещей в гардеробе британской принцессы были обычные джинсы, в которых она часто ходила гулять с детьми. Она всегда выбирала джинсы с высокой посадкой из плотного денима, дополняла их поясом и футболкой. Именно этот образ стал примером того, как "народная принцесса" одевалась для себя, а не для фотокамер.

Мы собрали несколько стильных образов Дианы в джинсах, которые демонстрируют ее вкус и стиль. Каждый их этих аутфитов вне времени и достойный того, чтобы его повторить.

Джинсы и рубашка

Беспроигрышным вариантом всегда станут джинсы и оверсаз рубашка. Диана часто появлялась в подобном образе и часто сочетала со штанами именно рубашки светлых тонов, их рукава подкатывала, а несколько верхних пуговиц оставляла расстегнутыми. Обрез смотрелся непринужденно, но при этом стильно и современно. Также объемный верх придавал легкости фигуре, а ремень делал акцент на стройности.

Принцесса Диана в Боснии и Герцеговине 9 августа 1997 года / Associated Press

Принцесса Диана в Боснии и Герцеговине 10 августа 1997 года / Getty Images

Джинсы и блейзер

Это было одно из любимых сочетаний леди Ди, а фото, где она запечатлена в джинсах Levi's заправленных в ковбойские сапоги, джемпере British Lung Foundation и кепке, вовсе стал одним из самых популярных. Также она появлялась в подобном образе на более официальных мероприятиях.

Принцесса Диана в гвардейском поло-клубе, 1988 год / Getty Images

Принцесса Диана выступает с речью по прибытии в аэропорт Луанды, Ангола. 1997 год / Getty Images

Total look из денима

В 90-х джинсовая одежда была безумно популярна и, судя по всему, Диана просто ее обожала. Особо модно тогда было сочетать джинсы и рубашку одного тона.

Принцесса Диана на лыжном отдыхе в Австрии с принцем Уильямом и принцем Гарри, 1993 год / Getty Images

Джинсы и футболка

Ну и, конечно же, классикой и по сей день остается белая футболка заправленная в джинсы с высокой талией. В этом образе Диана всегда придерживалась той же фишки, что и в нарядах с рубашкой - выбирала футболки свободных фасонов.

Принцесса Диана с принцем Уильямом в школе Уэтерби, 1992 год / Getty Images

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Принцесса Уэльская Диана (11 фото)

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