Какие джинсы носила принцесса Диана: 6 образов, актуальных и сегодня

Она умела носить с особым шиком даже джинсы.
Принцесса Диана является иконой стиля и многие ее образы стали культовыми еще при жизни. И хотя чаще мы видим фото, на которых принцесса Уэльская изображена в модных ярких платьях, на каблуках и в шляпках, но так она одевалась только для своих светских или деловых выходов. В обычной же жизни Диана выбирала одежду намного проще и ни чем не отличалась от девушек того времени.
Одной из любимых вещей в гардеробе британской принцессы были обычные джинсы, в которых она часто ходила гулять с детьми. Она всегда выбирала джинсы с высокой посадкой из плотного денима, дополняла их поясом и футболкой. Именно этот образ стал примером того, как "народная принцесса" одевалась для себя, а не для фотокамер.
Мы собрали несколько стильных образов Дианы в джинсах, которые демонстрируют ее вкус и стиль. Каждый их этих аутфитов вне времени и достойный того, чтобы его повторить.
Джинсы и рубашка
Беспроигрышным вариантом всегда станут джинсы и оверсаз рубашка. Диана часто появлялась в подобном образе и часто сочетала со штанами именно рубашки светлых тонов, их рукава подкатывала, а несколько верхних пуговиц оставляла расстегнутыми. Обрез смотрелся непринужденно, но при этом стильно и современно. Также объемный верх придавал легкости фигуре, а ремень делал акцент на стройности.
Джинсы и блейзер
Это было одно из любимых сочетаний леди Ди, а фото, где она запечатлена в джинсах Levi's заправленных в ковбойские сапоги, джемпере British Lung Foundation и кепке, вовсе стал одним из самых популярных. Также она появлялась в подобном образе на более официальных мероприятиях.
Total look из денима
В 90-х джинсовая одежда была безумно популярна и, судя по всему, Диана просто ее обожала. Особо модно тогда было сочетать джинсы и рубашку одного тона.
Джинсы и футболка
Ну и, конечно же, классикой и по сей день остается белая футболка заправленная в джинсы с высокой талией. В этом образе Диана всегда придерживалась той же фишки, что и в нарядах с рубашкой - выбирала футболки свободных фасонов.
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