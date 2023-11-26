Какие красавчики: Сара Йоркская показала новое фото с корги королевы Елизаветы II

Теперь Мика и Сэнди – частые гости в Instagram Сары. Недавно герцогиня опубликовала новое фото с питомцами, кадр был сделан для фотосессии Hello!

Публикацией этого фото Сара решила поздравить публику с Днем благодарения. Этот североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября — в США. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

«С Днем Благодарения всем нашим друзьям! Мы наслаждаемся прохладной ноябрьской погодой», — подписала 64-летний Ферги непринужденный снимок на улице. На фотографии изображена улыбающаяся герцогиня, сидящая на бревне, а рядом с ней Мика и Сэнди. Малыши корги отлично выглядят, они упитаны и с красивой блестящей шерстью, видимо, живется им с Сарой и Эндрю весьма неплохо.

Свою подпись она закончила вопросом: "За что вы благодарны в этот праздничный сезон?".

Многие в комментариях поблагодарили Сару за заботу, которую она проявилась в адрес королевских питомцев. Некоторые отметили, что Елизавета II была бы тронута такой заботой о ее любимых собаках.

Напомним, корги покойная монарх разводила всю жизнь. Этих ей преподнес сын принц Эндрю как раз в то время, когда умер ее муж принц Филипп в апреле 2021 года.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

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