Какие красавцы: Сара Йоркская показала новое фото корги королевы Елизаветы II

Героцгиня загрузила в Instagram новую фотографию своих домашних питомцев, которую сделала во внутреннем дворе своего дома. Сара подписала снимок: "Всегда выпрашивают угощения!"

Поклонники оценили фото, написав:

"Лучший человек, который присматривает за ценными пушистыми малышами нашей покойной любимой королевы!".

"Вы замечательный человек @sarahferguson15. Желаю вам всем наилучшего Рождества и Нового года".

"Мне приятно видеть этих двоих и то, как хорошо они себя чувствуют".

Королевские корги Мика и Сэнди – частые гости в Instagram Сары. Недавно герцогиня опубликовала новое фото с питомцами, кадр был сделан для фотосессии Hello! Это те собаки, которых сын Елизаветы II – принц Эндрю, бывший муж Сары, подарил матери после того, как умер ее муж принц Филипп. А когда в сентябре 2022 года скончалась сама королева, Эндрю и Сара, которые живут вместе, забрали собак к себе. Теперь Сара часто делится фотографиями корги в своем блоге.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

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