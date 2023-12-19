Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие красавцы: Сара Йоркская показала новое фото корги королевы Елизаветы II

Дата публикации
Просмотры
1031
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какие красавцы: Сара Йоркская показала новое фото корги королевы Елизаветы II

Сара Йоркская и королева Елизавета II / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Сара Йоркская снова показала фото корги покойной королевы Елизаветы II.

Героцгиня загрузила в Instagram новую фотографию своих домашних питомцев, которую сделала во внутреннем дворе своего дома. Сара подписала снимок: "Всегда выпрашивают угощения!"

Поклонники оценили фото, написав:

"Лучший человек, который присматривает за ценными пушистыми малышами нашей покойной любимой королевы!".

"Вы замечательный человек @sarahferguson15. Желаю вам всем наилучшего Рождества и Нового года".

 "Мне приятно видеть этих двоих и то, как хорошо они себя чувствуют".

Королевские корги Мика и Сэнди – частые гости в Instagram Сары. Недавно герцогиня опубликовала новое фото с питомцами, кадр был сделан для фотосессии Hello! Это те собаки, которых сын Елизаветы II – принц Эндрю, бывший муж Сары, подарил матери после того, как умер ее муж принц Филипп. А когда в сентябре 2022 года скончалась сама королева, Эндрю и Сара, которые живут вместе, забрали собак к себе. Теперь Сара часто делится фотографиями корги в своем блоге.

Королева Елизавета II с собаками породы корги / © Getty Images
Королева Елизавета II с собаками породы корги / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1031
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация