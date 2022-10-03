Какие красавицы: Букингемский дворец поделился совместным портретом королевы Камиллы и принцессы Уэльской

Букингемской дворец поделился новой фотографией короля Чарльза III и королевы Камиллы вместе с принцем и принцессой Уэльскими. Фото было сделано накануне похорон королевы Елизаветы II во время государственного приема для высокопоставленных гостей.

Новый портрет, на котором четыре члена королевской семьи бок о бок запечатлены в черной траурной одежде, был сделан в Букингемском дворце в ночь перед похоронами королевы Елизаветы II, 18 сентября. В тут ночь они принимали во дворце мировых лидеров, прибывших на государственные похороны монарха 19 сентября. Это именно тот прием, на котором Меган и Гарри оказались нежеланными гостями.

В тот вечер Кэтрин была в платье-пальто от Catherine Walker & Co с огромным бантом и длинными рукавами, в нем принцесса появлялась на похоронах принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, в прошлом году. Также в этом же пальто Кэтрин встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Букингемском дворце.

Королева Камилла была в черном кружевном платье и тоже выглядела очень хорошо. Ну, а мужчины, были в черных костюмах, белых рубашках и черных галстуках.

Король Чарльз и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Напомним, 73-летний Чарльз был официально провозглашен правящим монархом Соединенного Королевства 10 сентября. На специальной церемонии, которая транслировалась по телевидению, Совет престолонаследия официально провозгласил Чарльза королем в парадных покоях Сент-Джеймсского дворца в Лондоне.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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