Какие красивые: Иванка Трамп в белом платье с обнаженными плечами сфотографировалась с мужем и детьми

Иванка Трамп опубликовала в Instagram праздничное семейное фото, на котором запечатлена вместе с мужем Джаредом Кушнером и их детьми: дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.

Они были празднично наряжены и выглядели красиво. Их дети уже заметно подросли.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка сияла в белом обтягивающем платье миди с открытым плечами, которое сочетала с черными туфлями с брошками с камнями, а ее дочь – в черном платье с вырезом. Джаред был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук, а их сыновья – в черные джемпера и брюки.

"Это была ночь перед Рождеством (и Ханука!)", – подписала Иванка фото.

Напомним, Ивнака Трамп в платье с обнаженными плечами сходила на музыкальный фестиваль.

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