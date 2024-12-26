Какие красивые: Иванка Трамп в белом платье с обнаженными плечами сфотографировалась с мужем и детьми

43-летняя дочь избранного президента США порадовала фолловеров красивым семейным фото.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram праздничное семейное фото, на котором запечатлена вместе с мужем Джаредом Кушнером и их детьми: дочерью Арабеллой и сыновьями Джозефом и Теодором.
Они были празднично наряжены и выглядели красиво. Их дети уже заметно подросли.
Иванка сияла в белом обтягивающем платье миди с открытым плечами, которое сочетала с черными туфлями с брошками с камнями, а ее дочь – в черном платье с вырезом. Джаред был одет в черный классический костюм, белую рубашку и черный галстук, а их сыновья – в черные джемпера и брюки.
"Это была ночь перед Рождеством (и Ханука!)", – подписала Иванка фото.
Напомним, Ивнака Трамп в платье с обнаженными плечами сходила на музыкальный фестиваль.
Читайте также:
- В платьях с принтами и деловых жакетах: Иванка Трамп показала эффектные луки
- Покаталась на флоуборде: Иванка Трамп в купальнике похвасталась идеальной фигурой
- Какие красивые: Иванка Трамп показала милое фото с дочкой в цветочном платье и жемчуге