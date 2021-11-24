Какие красивые: королевы Летиция и Сильвия с мужьями-королями проехали в карете по Стокгольму

Вчера король и королева Испании отправились в Швецию.

Мы показывали вам фото из аэропорта Мадрида, где королеву Летицию и короля Филиппа VI сопровождали журналисты.

Сегодня у королевской четы состоялась встреча с королем Швеции Карлом Густавом и его супругой королевой Сильвией. Вчетвером они посетили королевскую конюшню в Стокгольме и проехали в карете по городу.

Мужчины-короли в этот день были одеты в военную форму, а их дамы – в красивые наряды. На 49-летней королеве Летиции было красное платье, кейп-пальто цвета кэмел с меховым воротником. Дополнила лук Ее Величество коричневыми туфлями на каблуках, кожаными перчатками и маленькой сумкой. А еще у нее на голове был красный ободок, а также она сделала насыщенный макияж, который наконец-то было видно, так как Летиция была без маски. Королева также надела золотые серьги-висюльки с камнями.

Испанские монархи с визитом в Швеции / Getty Images

77-летняя королева Сильвия была в фиолетовом пальто, в руках держала фиолетовую сумку из кожи крокодила и была в кожаных перчатках в тон. Сильвия тоже сделала макияж, была в серьгах-висюльках с жемчужными камнями и шляпке, на пальто у нее была пришпилена брошка в виде бабочки, а на губах была розовая помада.

Королева Летиция и королева Сильвия / Getty Images

Полагаем, это не последний выход Летиции и Филиппа в рамках этой поездки в Швецию, так что продолжаем следить за новостями.

Королева Летиция и королева Сильвия / Getty Images

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