Какие красивые: Владимир и Елена Зеленские в роскошных вышиванках поздравили украинцев с праздником

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

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Сегодня, 15 мая, во всемирный День вышиванки президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в совместном посте в Instagram опубликовали красивую фотографию в национальных нарядах.

Президентские супруги поздравили украинцев с праздником:

«Сегодня — об очень важном: наши корни, семью. Смыслы, объединенные в этом году одной датой. В каждом узоре украинских вышиванок — сила рода, традиций, истории. Сила многих людей, благодаря которым мы все есть. Связь, которая передается между поколениями и которую должны беречь и ценить.

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Обязательно сохраним и передадим украинское, наше родное, следующим поколениям. С Днем вышиванки и Днем семьи, Украина!»

Владимир и Елена Зеленские / © Instagram Елены Зеленской

Владимир Зеленский был одет в символическую черную рубашку, вышитую красными и белыми нитями, под названием «Сила, держащая мир» от украинского бренда Damirli. На ней изображен геометрический орнамент из красных ягод в виде ветки калины.

«Калина – символ крови, пролившейся за Украину, символ несокрушимости, национальной идентичности и вечного возрождения. Белый контур вокруг ягод — как защита и свет, оберегающий корни.

Его форма напоминает структуру пчелиных сот – символ силы общины, порядка и выносливости, единства. Черный цвет – не о трауре. Он о достоинстве в сложные времена, о концентрации воли, о тишине перед решительным шагом. Эта вышиванка – не просто одежда. Это броня из ткани. Она о том, кто не кричит, но держит», — рассказал бренд в Instagram о вышиванке президента.

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Елена Зеленская предстала в белой вышиванке с объемными рукавами от бренда Etnodim. Рубашка выполнена с помощью ажурных техник, сетки и вырезания. Ее украшает орнамент в виде цветов и стежки из ромбов с деревцем.

Национальный наряд первая леди скомбинировала с черным низом. У нее была красивая прическа с локонами, макияж в нежных оттенках и элегантные серьги в ушах.