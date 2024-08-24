Какие красивые: Владимир и Елена Зеленские в стильных вышиванках появились на мероприятиях в День Независимости

Президентские супруги приняли участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие в мероприятиях, посвященных 33-летию Дня Независимости нашей страны.

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

Президентские супруги почтили память павших украинских героев.

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

Зеленские прошли по аллее памяти погибших защитников и защитниц и возложили цветы к Стене памяти.

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

Они также посетили торжественное молитвенное мероприятие "Молитва за Украину" в Софиевском соборе.

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

В этот день Владимир Зеленский появился в стильной вышиванке цвета хаки, которую сочетал с брюками в милитари стиле в тон и с бежевыми кроссовками.

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

Елена Зеленская была одета в красивую белую рубашку с лаконичной черной вышивкой и пышными рукавами от украинского бренда GUNIA Project и черные брюки-палаццо. Первая леди опоясылась колоритной черно-белой кромкой ручной работы с геометрическим узором и пушистыми бело-зелеными помпонами. Обута она была в белые остроносые туфли на шпильках.

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

У супруги президента была красиваая укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и элегантные серьги в ушах.

Владимир и Елена Зеленские/Фото Офис президента

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