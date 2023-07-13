Какие красотки: королева Елизавета II и принцесса Маргарет в стильных платьях посещали скачки

На этом архивном снимке, который был сделан в этот день 13 июля 1955 года, королева Елизавета II, правившая на тот момент всего три года и ее младшая сестра принцесса Маргарет, посетили скачки в Аскоте.

Королевские особы пребывали в приподнятом настроении после того, как лошадь королевы Жардиньер выиграла ставки короля Георга V на дистанции в полторы мили в Аскоте.

Королева Елизавета II была в этот день одета в приталенное платье с пышной юбкой и в сочетании с коротким жакетом и обута в белые туфли на каблуках с открытыми носами. Она надела высокие перчатки, миниатюрную шляпу, ожерелье из трех нитей жемчуга и жемчужные серьги. А в руках у Ее Величества была небольшая сумка.

Принцессы Елизавета и Маргарет, 13 июля 1955 год / Фото: Associated Press

Ее сестра принцесса Маргарет надела платье с короткими рукавами в принт, которое также эффектно подчеркивало тонкую талию Ее Высочества. Обута была в черные кожаные босоножки на каблуках, на голове у нее была шляпа с широкими полями, на шее две нити жемчужного ожерелья, а на руке висела небольшая сумка, подобранная в тон обуви принцессы. Сестры выглядели очаровательно в тот день.

Напомним, ранее мы показывали другой редкий кадр, где принцессы Елизавета и Маргарет позировали для фото с любимыми корги.

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