ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
205
Время на прочтение
1 мин

Какие красотки: сестры Спенсер в элегантных вечерних нарядах посетили церемонию

Племянницы принцессы Дианы снова появились в светском обществе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Элиза и Амелия Спенсер

Леди Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер посетили на днях церемонию вручения премии Tusk Conservation Awards 2025 в отеле Savoy в Лондоне.

Обе девушки выбрали для этого светского выхода элегантные черные луки. Леди Элиза была в платье с одним открытым плечом и рукавами с кейпом, а ее сестра леди Амелия надела платье с квадратным вырезом на декольте силуэта русалка.

Леди Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Леди Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Обе сестры дополнили луки черными клатчами, распустили белокурые волосы и сделали легкие вечерние макияжи.

А недавно, напомним, сестры посетили церемонию вручения премии Fashion Trust Arabia 2025 в Дохе. Там Амелия и Элиза блистали в потрясающих платьях разных цветов от бренда Zuhair Murad.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
205
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie