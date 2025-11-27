Какие красотки: сестры Спенсер в элегантных вечерних нарядах посетили церемонию

Леди Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Реклама

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер посетили на днях церемонию вручения премии Tusk Conservation Awards 2025 в отеле Savoy в Лондоне.

Обе девушки выбрали для этого светского выхода элегантные черные луки. Леди Элиза была в платье с одним открытым плечом и рукавами с кейпом, а ее сестра леди Амелия надела платье с квадратным вырезом на декольте силуэта русалка.

Леди Элиза и Амелия Спенсер / © Getty Images

Обе сестры дополнили луки черными клатчами, распустили белокурые волосы и сделали легкие вечерние макияжи.

Реклама

А недавно, напомним, сестры посетили церемонию вручения премии Fashion Trust Arabia 2025 в Дохе. Там Амелия и Элиза блистали в потрясающих платьях разных цветов от бренда Zuhair Murad.