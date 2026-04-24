Какие красотки: сестры Спенсер в вечерних платьях блистали на премьере фильма "Дьявол носит Prada 2" в Лондоне

Сестры Спенсер присутствовали на европейской премьере фильма «Дьявол носит Prada 2» в Лондоне.

Ольга Кузьменко
Леди Амелия, Китти и Элиза Спенсер

Леди Амелия, Китти и Элиза Спенсер / © Getty Images

Леди Китти Спенсер и ее сестры-близняшки – леди Амелия и леди Элиза Спенсер облачились в вечерние платья и приехали в кинотеатр Vue и Cineworld на Лестер-сквер в британской столице.

Леди Китти была одета в красное макси-платье на широких бретельках и откровенным декольте, дополнив образ роскошным колье с зелеными камнями и серьгами-висюльками из этого же комплекта. Она собрала белокурые волосы частично заколкой и сделала выразительный макияж глаз, а также подчеркнула губы розовым блеском.

Леди Амелия надела черное макси-платье без бретелек с пуговицами посередине, сочетая его с черными туфлями с острым носком и маленькой черной сумкой с пряжкой. А ее сестра леди Элиза была также в черном платье с белым элементом на бюсте, с роскошным колье на шее, в руках держала миниатюрную сумку и обула босоножки на шпильке. Обе сестры собрали волосы в пучки и сделали вечерние макияжи.

Ранее мы показывали, в каком образе появилась на премьере сиквела "Дьявол носит Прада 2" в Лондоне исполнительница главной роли - Мерил Стрип, а также ее коллеги.

Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи и Эмили Блант / © Associated Press

