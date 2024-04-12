Какие милые кадры: детские фото принцессы Дианы, которые вы не видели ранее

Леди Диана Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, в Великобритании. В 2024 году ей могло бы исполниться 63 года.

Мы собрали для вас шесть интересных и очень милых детских фотографий юной леди Дианы. На этом фото девочка запечатлена в свой второй день рождения в Парк-хаусе, в Сандрингеме, доме, который арендовал ее отец у королевской семьи.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

На этом снимке Диане уже три года. Юная леди Ди с коляской все в том же Парк-хаусе, в 1964 году.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

На этой фотографии будущей принцессе Уэльской также три года. У девочки были такие пухлые щечки.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Здесь шестилетняя леди Диана Фрэнсис играет со своим братом Чарльзом, виконтом Олторпом, на территории Парк-хауса в Сандрингеме. Мальчик катается на качелях, а его сестра стоит позади него.

Принцесса Диана и ее брат принц Чарльз / Фото: Getty Images

Еще одна семейная фотография Дианы и ее брата Чарльза. Известно, что кадр был сделан в 1968 году.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Это 1970-й год, Диане 9 лет, она держит крокетный молоток во время игры в Итченоре, Западный Сассекс.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядела принцесса Диана, когда работала няней в Лондоне.

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