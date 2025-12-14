Какие милые карточки: испанская королевская семья показала свои рождественские открытки

Испанская королевская семья / © Getty Images

Реклама

Одна из них была от короля Филиппа VI, королевы Летиции и двоих их дочерей — наследной принцессы Астурийской Леонор и ее младшей сестры инфанты Софии.

Семья выбрала не опубликованное ранее фото, сделанное 25 октября во время вручения премии «Принцессы Астурийской» «за образцовую деревню» в Вальдесото.

Королева Летиция и принцесса Леонор, король Филипп и инфанта София, фото: Casa Real

Рождественская тематика на открытке присутствует исключительно в тексте. Впрочем, испанская королевская семья не единственная, кто выбрал не зимнюю фотографию для своего рождественского послания.

Реклама

Также праздничным снимком поделились королева София и экс-король Хуан Карлос I. Они удивили всех, поскольку на их фотографии запечатлена не сама пара, а пять собак, которые позируют рядом с рождественской елкой в ​​резиденции королевы Софии во дворце Сарсуэла.

Рождественская открытка королевы Софии и экс-короля Хуан Карлоса, фото: Casa Real

Напомним, ранее мы показывали рождественское фото короля Чарльза и королевы Камиллы и рассказывали, почему их фото захейтила публика.

А также показывали открытку княжеской семьи Монако, на которой появились Шарлин, Альбер II и двое их детей — принц Жак и принцесса Габриэлла.