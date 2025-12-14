- Дата публикации
Какие милые карточки: испанская королевская семья показала свои рождественские открытки
Члены испанской королевской семьи поделились своими рождественскими открытками за 2025 год.
Одна из них была от короля Филиппа VI, королевы Летиции и двоих их дочерей — наследной принцессы Астурийской Леонор и ее младшей сестры инфанты Софии.
Семья выбрала не опубликованное ранее фото, сделанное 25 октября во время вручения премии «Принцессы Астурийской» «за образцовую деревню» в Вальдесото.
Рождественская тематика на открытке присутствует исключительно в тексте. Впрочем, испанская королевская семья не единственная, кто выбрал не зимнюю фотографию для своего рождественского послания.
Также праздничным снимком поделились королева София и экс-король Хуан Карлос I. Они удивили всех, поскольку на их фотографии запечатлена не сама пара, а пять собак, которые позируют рядом с рождественской елкой в резиденции королевы Софии во дворце Сарсуэла.
Напомним, ранее мы показывали рождественское фото короля Чарльза и королевы Камиллы и рассказывали, почему их фото захейтила публика.
А также показывали открытку княжеской семьи Монако, на которой появились Шарлин, Альбер II и двое их детей — принц Жак и принцесса Габриэлла.