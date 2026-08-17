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Какие милые: королева Рания показала первые фото своих новорожденных внучек
Королева Рания и король Абдалла II встретились со своими новорожденными внучками – Талией и Ранией.
14 августа старшая дочь иорданской королевской четы – принцесса Иман – родила девочек-близнецов, которым дали имена Талия и Рания (вторую девочку назвали в честь бабушки-королевы).
Спустя несколько дней Их Величества поделились кадрами первой встречи с внучками, королева Рания опубликовала щемящие снимки в своем Instagram.
«Здоровые, счастливые и наконец-то здесь! Мы так долго ждали встречи с вами, Талия и Рания♥️♥️
Поздравляем Иман, Джамиля и их милую старшую сестру Амину!», - подписала королева в подписи под каруселью с фотографиями.
Девочки-близнецы стали второй и третьей дочерьми принцессы Иман и ее мужа Джамиля Термиотиса. У пары также есть старшая сестра – принцесса Амина, которая родилась в феврале 2025 года.