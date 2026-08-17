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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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168
Время на прочтение
1 мин

Какие милые: королева Рания показала первые фото своих новорожденных внучек

Королева Рания и король Абдалла II встретились со своими новорожденными внучками – Талией и Ранией.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Рания и король Абдалла II с внучками

Королева Рания и король Абдалла II с внучками / © Instagram королевы Рании

14 августа старшая дочь иорданской королевской четы – принцесса Иман – родила девочек-близнецов, которым дали имена Талия и Рания (вторую девочку назвали в честь бабушки-королевы).

Спустя несколько дней Их Величества поделились кадрами первой встречи с внучками, королева Рания опубликовала щемящие снимки в своем Instagram.

Королева Ранич с внучками / © Instagram королевы Рании

Королева Ранич с внучками / © Instagram королевы Рании

«Здоровые, счастливые и наконец-то здесь! Мы так долго ждали встречи с вами, Талия и Рания♥️♥️

Поздравляем Иман, Джамиля и их милую старшую сестру Амину!», - подписала королева в подписи под каруселью с фотографиями.

Королева Рания и король Абдалла II с внучками / © Instagram королевы Рании

Королева Рания и король Абдалла II с внучками / © Instagram королевы Рании

Девочки-близнецы стали второй и третьей дочерьми принцессы Иман и ее мужа Джамиля Термиотиса. У пары также есть старшая сестра – принцесса Амина, которая родилась в феврале 2025 года.

Король Абдалла II с внучкой и его младшая дочь принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Король Абдалла II с внучкой и его младшая дочь принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Королева Рания с внучкой / © Instagram королевы Рании

Королева Рания с внучкой / © Instagram королевы Рании

Принцесса Сальма и принц Хашим / © Instagram королевы Рании

Принцесса Сальма и принц Хашим / © Instagram королевы Рании

Король Абдалла II с принцессой Аминой на руках и королева Рания / © Instagram королевы Рании

Король Абдалла II с принцессой Аминой на руках и королева Рания / © Instagram королевы Рании

Король Абдалла II с внучкой / © Instagram королевы Рании

Король Абдалла II с внучкой / © Instagram королевы Рании

Комментарии
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