Какие милые: принцессы Елизавета и Маргарет на редком семейном снимке, не опубликованном ранее

Этот кадр был сделан в 1936 году, летом, на нем запечатлена Елизавета Боуз-Лайон и двое ее дочерей – принцессы Елизавета, которой на тот момент было 10 лет, и ее младшая сестра Маргарет, которой было 6 лет.

Елизавета одета в розовое платье со шнуровкой на груди, а на ее сестре Маргарет точно такое же платье, но только голубого цвета. Их мама Елизавета в черном платье-миди. Ранее мы уже рассказывали, чем особенные парные наряды принцесс.

Елизавета Боуз-Лайон с дочерьми - принцессами Елизаветой и Маргарет / Фото: Getty Images

Семья позирует в саду Королевской лоджи в Виндзоре, сейчас там живет принц Эндрю, герцог Йоркский и совсем не хочет освобождать особняк даже вопреки тому, что его об этом просит брат король Чарльз III.

Принцесса Елизавета и ее младшая сестра принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

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