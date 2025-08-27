- Дата публикации
Какие милые: Сара Йоркская показала корги и королевы Елизаветы II и своих собак
26 августа мир отмечал Международный день собак. Сара Йоркская также не осталась в стороне этого праздника, так как является хозяйкой сразу нескольких питомцев.
У себя в блоге в Instagram Сара опубликовала несколько милых фотографий с питомцами. На одном из них герцогиня запечатлена с корги покойной королевы Елизаветы II, которая умерла осенью 2022 года, а ее питомцы — Сэнди и Мьюик — присутствовали на ее похоронах.
Бывшая жена сына королевы — принца Эндрю — с которым она живет в одном доме, тогда взяла под опеку собак и теперь периодически делится фото, как выглядят собаки.
На другом снимке корги запечатлены с тремя другими собаками Сары.
«Жизнь просто становится лучше, когда рядом с вами виляющий хвост 🐾🐶 Чествуем наших друзей сегодня и всегда ❤️ С Международным Днем Собаки!», — написала вчера герцогиня Йоркская.
