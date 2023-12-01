Какие ноги: экс-"ангел" Victoria's Secret в серебряном мини-платье пришла на премьеру фильма о Бейонсе

Леоми Андерсон всегда пытается нарядом подчеркнуть свою гордость – длинные стройные ноги.

Британская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Леоми Андерсон – посетила премьеру ленты "RENAISSANCE: фильм Бейонсе", которая состоялась в Лондоне.

Перед фотокамерами красавица предстала в пикантном луке. На ней было серебряное мини-платье с глубоким вырезом и асимметричной юбкой, украшенной металлической фурнитурой. Короткая длина идеально подчеркнула ее стройные ноги.

Леоми Андерсон / Фото: Getty Images

Аутфит модель дополнила черными мюли с брошями с камнями. Андерсон сделала волнистую укладку, макияж с пышными накладными ресницами, на руку надела металлический браслет и завершила лук белыми маникюром и педикюром.

Напомним, ранее Леоми Андерсон посетила премию Glamour Women of The Year Awards в блестящем мини-платье со стразами и принтом.

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