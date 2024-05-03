Какие ноги: Иванка Трамп в мини-платье и с мужем сходила в ресторан в Майами

Папарацци подловили Иванку Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером в Майами. Супруги, держась за руки, шли по красной дорожке на свидание в ресторан, расположенный на Коллинз-авеню, одном из самых роскошных мест в районе Майами.

Иванка выглядела эффектно в темно-синем атласном мини-платье от бренда Clio Peppiatt (стоимость 1230 долларов) с драпировкой на талии и блестящими звездами и луной на корсетном топе. Вырез был обрамлен стразами. Длина мини идеально подчеркнула стройные ноги Трамп.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила босоножками цвета металлик на каблуках и серебряным клатчем. Волосы бывшая работница Белого дома уложила волнами, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши лаконичными бриллиантовыми серьгами.

Джаред был одет в темно-синюю летнюю куртку, белую футболку, черные брюки и туфли в тон. На лице у него была щетина.

Напомним, Иванка Трамп в платье-бюстье с серебряным подолом появилась на вечеринке в Лас-Вегасе.

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