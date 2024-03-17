Какие они милые: Зара и Майк Тиндалл целовались и обнимались на фестивале в Челтнеме

От Зары и Майка Тиндалл на Челтнемском конном фестивале было просто не оторвать глаз.

В четвертый день фестиваля Зара Тиндалл приехала в зеленом пальто Laura Green с поясом на талии, в шляпе с пером Somerset Millinery, в руках держала сумку бордового цвета от Tusting и была обута в высокие коричневые замшевые сапоги на каблуках.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара надела золотые серьги от Calleija Jewellers, солнцезащитные очки черепахового цвета, также на ней было несколько колец и ее помолвочное украшение с бриллиантом, а на запястье были видны часы.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

На фестивале Зара снова была замечена в компании мужа Майка, который сопровождал ее во все дни фестиваля. Парочка выглядела очень милой и почти каждый день целовалась перед камерами фотографов. Кто-то бы сказал, что это показуха, но Майк и Зара всегда выглядят очень милыми и часто демонстрируют на публике свою тактильность друг к другу.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, мама Зары – принцесса Анна также посетила четвертый день Челтнемского фестиваля, приехав в красном пальто, которое впервые носила 27 лет назад.

Читайте также: