Какие рыжие волосы: Меган Маркл показала новые фото своих детей Лили и Арчи

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

На снимках, которыми герцогиня Сассекская поделилась в своем Instagram, запечатлены и ее дети — принц Арчи и принцесса Лилибет. Они посетили съемочную площадку Netflix, где снимается шоу их мамы Меган.

«Съемки второго сезона „С любовью, Меган“ были гораздо увлекательнее, чем вы можете себе представить. Как нам удалось сохранить атмосферу? Музыка. Между съемками я включала песни с телефона», — написала в подписи Меган.

Меган Маркл с Хосе Андресом / © Instagram Меган Маркл

Карусель фотографий открылась снимком Меган с одним из ее гостей второго сезона, шеф-поваром Хосе Андресом, а затем последовали фотографии принца Арчи и принцессы Лилибет. Можно увидеть, какие длинные и рыжие волосы у дочери Сассекских, и как девочка подросла.

Реклама

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Дети Меган и Гарри запечатлены задом к камере, их лиц традиционно не видно.

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее Меган рассказывала, что решила снимать фильм « С любовью, Меган» в арендованном помещении недалеко от дома ее семьи в Монтесито, а не в их настоящем доме, чтобы «защитить это безопасное пространство» от посторонних глаз.