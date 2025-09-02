ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
532
Время на прочтение
1 мин

Какие рыжие волосы: Меган Маркл показала новые фото своих детей Лили и Арчи

Меган Маркл предоставила редкую возможность заглянуть за кулисы съемок своего шоу «С любовью, Меган», второй сезон которого стартовал в конце августа.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

На снимках, которыми герцогиня Сассекская поделилась в своем Instagram, запечатлены и ее дети — принц Арчи и принцесса Лилибет. Они посетили съемочную площадку Netflix, где снимается шоу их мамы Меган.

«Съемки второго сезона „С любовью, Меган“ были гораздо увлекательнее, чем вы можете себе представить. Как нам удалось сохранить атмосферу? Музыка. Между съемками я включала песни с телефона», — написала в подписи Меган.

Меган Маркл с Хосе Андресом / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл с Хосе Андресом / © Instagram Меган Маркл

Карусель фотографий открылась снимком Меган с одним из ее гостей второго сезона, шеф-поваром Хосе Андресом, а затем последовали фотографии принца Арчи и принцессы Лилибет. Можно увидеть, какие длинные и рыжие волосы у дочери Сассекских, и как девочка подросла.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Дети Меган и Гарри запечатлены задом к камере, их лиц традиционно не видно.

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

Лили и Арчи / © Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее Меган рассказывала, что решила снимать фильм « С любовью, Меган» в арендованном помещении недалеко от дома ее семьи в Монтесито, а не в их настоящем доме, чтобы «защитить это безопасное пространство» от посторонних глаз.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Дата публикации
Количество просмотров
532
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie