Какие уже взрослые: дворец Монако поделился праздничными снимками принца Жака и его сестры Габриэллы
Княжеская семья Монако сегодня собралась на праздновании Национального дня.
Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их двое детей посетили праздничное мероприятие все вместе, а потом дворец поделился новыми фото близнецов — 10-летних принца Жака — наследника престола и его сестры принцессы Габриэллы.
«Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла поздравляют вас с Национальным праздником», — говорится в подписи под фотографиями, которыми поделился княжеский дворец в Instagram.
