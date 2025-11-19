Какие уже взрослые: дворец Монако поделился праздничными снимками принца Жака и его сестры Габриэллы

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их двое детей посетили праздничное мероприятие все вместе, а потом дворец поделился новыми фото близнецов — 10-летних принца Жака — наследника престола и его сестры принцессы Габриэллы.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

«Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла поздравляют вас с Национальным праздником», — говорится в подписи под фотографиями, которыми поделился княжеский дворец в Instagram.

Принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

