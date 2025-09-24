ТСН в социальных сетях

Какие уже взрослые: Меган Маркл показала новое фото своих детей — Арчи и Лили

В начале этого года Меган и Гарри с детьми отправились в Диснейленд, чтобы отпраздновать день рождения их дочери принцессы Лилибет.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Недавно Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в съемках документального фильма телеканала ABC News «Самая счастливая история на Земле: 70 лет Диснейленду». В нем они поделились самыми теплыми воспоминаниями о парке развлечений, который посетили в июне, чтобы отпраздновать четвертый день рождения дочери Лилибет.

Меган и Гарри с детьми в Диснейленде / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри с детьми в Диснейленде / © Instagram Меган Маркл

Меган опубликовала в своем аккаунте Instagram видео с кадрами и фотографиями всей семьи, наслаждающейся поездкой, с сообщением: «Спасибо @disneyland за то, что подарили нашей семье два дня чистой радости!». Она также поделилась с создателями документального фильма ранее не публиковавшейся фотографией с их визита, которая будет включена в шоу.

Принц Арчи и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчи и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

На снимке Лилибет и Арчи изображены традиционно задом к камере, они любуются столом, уставленным едой, включая шары Диснея и праздничный торт в стиле Русалочки.

Напомним, в прошлый выходные Гарри и Меган впервые за несколько месяцев посетили вместе публичное мероприятие. Они побывали на благотворительном концерте в поместье Кевина Костнера на берегу океана.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

