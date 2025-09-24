- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 332
- Время на прочтение
- 1 мин
Какие уже взрослые: Меган Маркл показала новое фото своих детей — Арчи и Лили
В начале этого года Меган и Гарри с детьми отправились в Диснейленд, чтобы отпраздновать день рождения их дочери принцессы Лилибет.
Недавно Меган Маркл и принц Гарри приняли участие в съемках документального фильма телеканала ABC News «Самая счастливая история на Земле: 70 лет Диснейленду». В нем они поделились самыми теплыми воспоминаниями о парке развлечений, который посетили в июне, чтобы отпраздновать четвертый день рождения дочери Лилибет.
Меган опубликовала в своем аккаунте Instagram видео с кадрами и фотографиями всей семьи, наслаждающейся поездкой, с сообщением: «Спасибо @disneyland за то, что подарили нашей семье два дня чистой радости!». Она также поделилась с создателями документального фильма ранее не публиковавшейся фотографией с их визита, которая будет включена в шоу.
На снимке Лилибет и Арчи изображены традиционно задом к камере, они любуются столом, уставленным едой, включая шары Диснея и праздничный торт в стиле Русалочки.
Напомним, в прошлый выходные Гарри и Меган впервые за несколько месяцев посетили вместе публичное мероприятие. Они побывали на благотворительном концерте в поместье Кевина Костнера на берегу океана.