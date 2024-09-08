Какие взрослые: стильный принц Жак и его сестра принцесса Габриэлла сходили на пикник

Наследник монакского престола принц Жак шел рядом со своей сестрой, когда их запечатлели фотографы.
9-летний принц Жак был одет в синий пиджак, белую рубашку и песочные брюки в сочетании с черными кожаными туфлями и черным кожаным ремнем на поясе. Маленький принц держал свою 9-летнюю сестру принцессу Габриэллу за руку, что выглядело так трогательно.
Юная леди Габриэлла облачилась в молочно-белое платье длины до колен и серебристые босоножки. Ее волосы были собраны в низкое колечко из косы, а в ушах были лаконичные жемчужные серьги.
Также впечатлила публику и их мама – княгиня Шарлин. Она была в красном комбинезоне на одно плечо и в серьгах-висюльках Vanrycke Paris.
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