Какие яркие: королевы Сильвия и Максима на мероприятии в Стокгольме

Король Виллем-Александр и королева Максима продолжают свой государственный визит в Швецию. Сегодня в третий день этой поездки монаршая чета снова провела день с королем Карлом Густавом и королевой Сильвией.
Четверка прибыла в центр города на пароме Элоиза. Сегодня королева Максима выбрала для выхода брючный костюм цвета марсала, под которым была розовая блузка. В тон блузке королева надела повязку на голову с россыпью камней. А также надела длинное бордовое пальто, взяла сумку в тон ему и обула туфли цвета марсала на каблуках.
Перчатки и сумка у Ее Величества также были подобраны под образ в целом. У королевы был насыщенный макияж глаз, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами.
Король и королева посетили научный парк Линдхольмен. В этом научном парке ученые, компании и правительство вместе работают над различными инновациями. Шведская королева Сильвия также выглядела очень ярко в красном твидовом платье и коротком жакете, дополнив образ жемчужными серьгами, колье и браслетом. У Сильвии была традиционная укладка, а в макияже она сделала акцент на розовые губы.
Ранее мы показывали, как королевы Максима и Сильвия в вечерних нарядах и тиарах блистали на торжественном приеме в королевском дворце.
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