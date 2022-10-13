Какие яркие: королевы Сильвия и Максима на мероприятии в Стокгольме

Король Виллем-Александр и королева Максима продолжают свой государственный визит в Швецию. Сегодня в третий день этой поездки монаршая чета снова провела день с королем Карлом Густавом и королевой Сильвией.

Четверка прибыла в центр города на пароме Элоиза. Сегодня королева Максима выбрала для выхода брючный костюм цвета марсала, под которым была розовая блузка. В тон блузке королева надела повязку на голову с россыпью камней. А также надела длинное бордовое пальто, взяла сумку в тон ему и обула туфли цвета марсала на каблуках.

Королевы Сильвия и Максима / Фото: Getty Images

Перчатки и сумка у Ее Величества также были подобраны под образ в целом. У королевы был насыщенный макияж глаз, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами.

Король и королева посетили научный парк Линдхольмен. В этом научном парке ученые, компании и правительство вместе работают над различными инновациями. Шведская королева Сильвия также выглядела очень ярко в красном твидовом платье и коротком жакете, дополнив образ жемчужными серьгами, колье и браслетом. У Сильвии была традиционная укладка, а в макияже она сделала акцент на розовые губы.

Королевы Максима и Сильвия / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как королевы Максима и Сильвия в вечерних нарядах и тиарах блистали на торжественном приеме в королевском дворце.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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