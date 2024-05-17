Какие яркие: Зара и Майк Тиндалл произвели фурор, одевшись в похожие луки

На фото королевская пара смотрит друг другу в глаза и обнимаясь, позируя на поле для гольфа. На них обоих розовые футболки-поло, Зара одета в белые джинсы, а Майк в розовые, каждый из них в бейсболке и обут в белые кроссовки.

"Наконец-то я уговорил Зару перестать играть и сфотографироваться со мной", - написал в подписи к фото Майк.

Поклонники оставили паре множество комментариев под фото.

"Обожаю вас двоих!", - написал один и добавил смайлик с красным сердцем.

Другой сравнил супругов с Барби и Кеном.

А третий добавил: "Вы оба красиво выглядите в розовом".

Вскоре после этого Майк также опубликовал их фотографию крупным планом, и фанаты также охотно прокомментировали ее. "Ух ты, вы двое просто великолепны", - написал один из них.

Напомним, 15 мая Зара Тиндалл отпраздновала 43-й день рождения. А ранее мы рассказывали вам историю любви этой пары.

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