Какие юные красотки: как принцессы Елизавета и Маргарет на спектакль ходили

Почти всю жизнь сестры были достаточно близки, но особенно тесная связь между ними была в детстве и юности.

Этот снимок был сделан как раз в этот день – 28 ноября 1946 года за год до свадьбы принцессы Елизаветы II и принца Филиппа.

Сестры Елизавета и Маргарет присутствовали на представлении Иоланты в Музыкальной школе Гилдхолл, в Лондоне. Принцесса Елизавета была в шелковом платье без рукавов со сборкой на груди и талии, у нее на шее было две нити жемчуга, а в ушах цветочные серьги. Также принцесса надела несколько золотых браслетов на запястья, сделала красивую прическу и макияж.

Принцесса Елизавета и Маргарет / Фото: Associated Press

Ее сестра Маргарет тоже была в платье с оборками на рукавах, с двумя нитками жемчуга на шее, а на коленях у нее лежал маленький клатч. У нее также была укладка и макияж, но выглядела принцесса не очень радостно в этот день.

Также ранее мы показывали, как королева Елизавета II и принцесса Маргарет в стильных платьях посещали скачки.

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