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Какими были свадебные наряды испанских инфанток — Елены и Кристины: истории и детали изысканных платьев
Свадьбы сестёр — инфанты Елены и Кристины, дочерей короля Хуана Карлоса I и королевы Софии, состоялись с разницей в два с половиной года. Их свадебные наряды оказались на удивление разными, но очень элегантными и вневременными.
Если Елена в 1995 году выбрала классическое, почти романтическое платье от севильского кутюрьеPetro Valverde, то Кристина в 1997 году доверила свой образ молодому Лоренцо Каприле, который переосмыслил традиционный королевский свадебный силуэт.
Елена
18 марта 1995 года инфанта Елена вышла замуж за аристократа Хайме де Маричалара в Севильском соборе. Это была первая свадьба ребёнка испанского монарха на территории страны за многие десятилетия, поэтому событие имело огромный общественный резонанс. На церемонии присутствовало около 1500 гостей, а сама свадьба транслировалась по телевидению.
Для выбора головного убора Елена обратилась к Петро Вальверде, севильскому дизайнеру, который до этого уже около десяти лет создавал для неё платья. Этот выбор оказался символичным, поскольку дизайнер был тесно связан с Севильей — городом, где проходила её свадьба.
Платье было выполнено из натуральной атласной шелковой органзы цвета слоновой кости. Его силуэт оставался традиционным и включал квадратное декольте, французские рукава и изящную вышивку. Также у платья был длинный шлейф. Образ дополняли фата и бриллиантовая тиара.
Кристина
Через два года настала очередь младшей сестры выйти замуж. 4 октября 1997 года инфанта Кристина вышла замуж за спортсмена Инаки Урдангарина в соборе Святой Эвлалии в Барселоне. На свадьбу также прибыло около 1500 гостей. После церемонии празднование продолжилось во дворце Педральбес.
В отличие от сестры, Кристина выбрала другого дизайнера — Лоренцо Каприле. Он создал для неё платье изысканного силуэта с лодочным декольте и длинными рукавами. По замыслу дизайнера, традиционный свадебный образ имел ярко выраженный каталонский характер.
Особенно эффектным оказался длинный шлейф, украшенный сложной вышивкой — лилиями, азалиями, снежными звёздами и модернистскими завитками. Лоренцо Каприле также использовал исключительно испанские ткани, в частности материалы валенсийской компании Rafael Catalá. Еще одна важная деталь образа — кружевная вуаль и бриллиантовая тиара.