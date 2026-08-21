Свадьба сестёр — инфанты Елены и Кристины / © Getty Images

Реклама

Если Елена в 1995 году выбрала классическое, почти романтическое платье от севильского кутюрьеPetro Valverde, то Кристина в 1997 году доверила свой образ молодому Лоренцо Каприле, который переосмыслил традиционный королевский свадебный силуэт.

Елена

18 марта 1995 года инфанта Елена вышла замуж за аристократа Хайме де Маричалара в Севильском соборе. Это была первая свадьба ребёнка испанского монарха на территории страны за многие десятилетия, поэтому событие имело огромный общественный резонанс. На церемонии присутствовало около 1500 гостей, а сама свадьба транслировалась по телевидению.

Реклама

Для выбора головного убора Елена обратилась к Петро Вальверде, севильскому дизайнеру, который до этого уже около десяти лет создавал для неё платья. Этот выбор оказался символичным, поскольку дизайнер был тесно связан с Севильей — городом, где проходила её свадьба.

Реклама

Инфанта Елена / © Getty Images

Платье было выполнено из натуральной атласной шелковой органзы цвета слоновой кости. Его силуэт оставался традиционным и включал квадратное декольте, французские рукава и изящную вышивку. Также у платья был длинный шлейф. Образ дополняли фата и бриллиантовая тиара.

Инфанта Елена / © Getty Images

Кристина

Через два года настала очередь младшей сестры выйти замуж. 4 октября 1997 года инфанта Кристина вышла замуж за спортсмена Инаки Урдангарина в соборе Святой Эвлалии в Барселоне. На свадьбу также прибыло около 1500 гостей. После церемонии празднование продолжилось во дворце Педральбес.

В отличие от сестры, Кристина выбрала другого дизайнера — Лоренцо Каприле. Он создал для неё платье изысканного силуэта с лодочным декольте и длинными рукавами. По замыслу дизайнера, традиционный свадебный образ имел ярко выраженный каталонский характер.

Инфанта Кристина / © Getty Images

Особенно эффектным оказался длинный шлейф, украшенный сложной вышивкой — лилиями, азалиями, снежными звёздами и модернистскими завитками. Лоренцо Каприле также использовал исключительно испанские ткани, в частности материалы валенсийской компании Rafael Catalá. Еще одна важная деталь образа — кружевная вуаль и бриллиантовая тиара.

Реклама

Инфанта Кристина / © Getty Images

Новости партнеров