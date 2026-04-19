Какое мило фото: как Дрю Бэрримор однажды подарила принцессе Диане мягкую игрушку
Этот снимок был сделан много лет назад в 1982 году, когда Бэрримор было всего 7 лет.
Маленькая Дрю Бэрримор подарила мягкую игрушку в виде инопланетянина из фильма «Инопланетянин» на благотворительной премьере этого популярного фильма в Лондоне 9 декабря 1982 года.
На заднем плане фотографии виден принц Чарльз. Также на фотографии Генри Томас и Роберт Макнотон, которые снимались в этом фильме.
Много лет спустя Меган Маркл, невестка принцессы Дианы, посетила шоу Дрю Бэрримор и та подарила ей эту фотографию в рамочке.
«Для меня было огромной честью познакомиться с таким невероятным человеком, который превзошел все ожидания, — сказала Барримор. — Это была честь всей моей жизни», — прокомментировала тогда акстриса свою встречу с принцессой Уэльской.
«О боже, я обязательно скажу об этом Гарри», — пообещала Меган Маркл, имея в виду своего мужа и сына принцессы Дианы.