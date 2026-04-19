Какое мило фото: как Дрю Бэрримор однажды подарила принцессе Диане мягкую игрушку

Дрю Бэрримор и принцесса Диана / © Associated Press

Маленькая Дрю Бэрримор подарила мягкую игрушку в виде инопланетянина из фильма «Инопланетянин» на благотворительной премьере этого популярного фильма в Лондоне 9 декабря 1982 года.

На заднем плане фотографии виден принц Чарльз. Также на фотографии Генри Томас и Роберт Макнотон, которые снимались в этом фильме.

Маленькая Дрю Бэрримор на фото с принцессой Уэльской Дианой, 1982 год / © Associated Press

Много лет спустя Меган Маркл, невестка принцессы Дианы, посетила шоу Дрю Бэрримор и та подарила ей эту фотографию в рамочке.

«Для меня было огромной честью познакомиться с таким невероятным человеком, который превзошел все ожидания, — сказала Барримор. — Это была честь всей моей жизни», — прокомментировала тогда акстриса свою встречу с принцессой Уэльской.

«О боже, я обязательно скажу об этом Гарри», — пообещала Меган Маркл, имея в виду своего мужа и сына принцессы Дианы.