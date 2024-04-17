Какое милое фото: герцогиню Эдинбургскую запечатлели с поросятами

На мероприятии в выставочном комплексе Bath and West Show Ground в Шептон-Маллете прошел так называемый День обучения еде.

Его Королевское Высочество герцогиня Софи является покровителем Ассоциации выставочных и сельскохозяйственных организаций с 2012 года.

Герцогиня Эдинбургска Софи / Фото: Getty Images

Софи приехала на встречу в синем пальто в стиле милитари и макси-юбке ему в тон, обутая в кожаные высокие сапоги на каблуках, а в руке несла клатч из змеиной кожи. Герцогиня Эдинбургская дополнила образ лаконичными серьгами и легким дневным макияжем, а волосы собрала в хвост.

Фотографы сделали забавный кадр, где Софи вместе с одной из посетительниц гладят маленьких черных поросят .

Герцогиня Эдинбургска Софи / Фото: Getty Images

Напомним, на прошлой неделе герцогиня Софи с мужем принцем Эдвардом посетила смену караула в Букингемскои дворце.

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