Какое милое фото: герцогиню Эдинбургскую запечатлели с поросятами

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила выставочный комплекс в Сомерсете.
На мероприятии в выставочном комплексе Bath and West Show Ground в Шептон-Маллете прошел так называемый День обучения еде.
Его Королевское Высочество герцогиня Софи является покровителем Ассоциации выставочных и сельскохозяйственных организаций с 2012 года.
Софи приехала на встречу в синем пальто в стиле милитари и макси-юбке ему в тон, обутая в кожаные высокие сапоги на каблуках, а в руке несла клатч из змеиной кожи. Герцогиня Эдинбургская дополнила образ лаконичными серьгами и легким дневным макияжем, а волосы собрала в хвост.
Фотографы сделали забавный кадр, где Софи вместе с одной из посетительниц гладят маленьких черных поросят .
Напомним, на прошлой неделе герцогиня Софи с мужем принцем Эдвардом посетила смену караула в Букингемскои дворце.
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