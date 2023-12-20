Какое милое фото: как выглядела принцесса Беатрис в день своего крещения

Это фото было сделано 35 лет назад в Королевской часовне лондонского дворца Сент-Джеймс.

Именно там 20 декабря 1988 года состоялась церемония крещения принцессы Йоркской Беатрис – старшей дочери принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской.

На фото счастливая молодая мама Сара держит четырехмесячную дочь на руках, после ее крещения в Королевской часовне лондонского дворца Сент-Джеймс. Принц Эндрю стоит рядом с женой и дочерью и широко улыбается.

Сара Йоркская и принц Эндрю с дочерью принцессой Беатрис / Фото: Associated Press

А вот младшую дочь Сара и Эндрю крестили в церкви Святой Марии Магделины в Сандрингеме, в Англии. Принцесса Евгении, которой исполнилось тогда 9 месяцев, стала первым членом королевской семьи, крестившимся на государственной службе.

Напомним, недавно мы вспоминали, как проходила церемония крещения принца Чарльза. Его крестили 15 декабря 1948 года в Букингемском дворце.

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