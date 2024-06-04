Какое милое фото: королева Бутана в честь дня рождения поделилась фото с маленькой дочерью

По этому поводу в Instagram королевы опубликовали несколько ее новых фотографий. Приятной неожиданностью стало то, что на снимках королева Джецун запечатлена с дочерью Сонам​, которая родилась в сентябре 2023 года.

«Поздравляем Ее Величество, нашу Джецун, с 34-летием», - написано под снимками. Сообщается, что фото сделали во дворце Лингкана – резиденции короля и королевы в Тхимпху.

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Также на фото запечатлен пес семьи. Он лежит рядом с королевой и ее малышкой. Девочка одета в миниатюрное платье в цветочный принт и балетки, а ее мама в бирюзовую блузку и макси-юбку. Дочку она держит на руках.

Напомним, у короля и королевы Бутана трое детей. Кроме дочери пара воспитывает еще двоих сыновей.

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