Какое милое фото: королева Маргрете II обнимает своего сына Фредерика на глазах у невестки

Какое милое фото: королева Маргрете II обнимает своего сына Фредерика на глазах у невестки

Кадр был сделан во время недавнего светского выхода королевской семьи.

81-летняя королева Маргрете II, ее старший сын и главный претендент на корону – кронпринц Фредерик, и его супруга кронпринцесса Мэри присутствовали на открытии датского парламента в Копенгагене.

Фотографы сделали очень милый кадр королевской семьи, когда королева Маргрете обнимает своего сына, вероятно, приветствуя на мероприятии, а он задорно смеется. Рядом запечатлена кронпринцесса Мэри, одетая в элегантный синий костюм, с клатчем цвета марсала под мышкой и с такого же цвета аксессуаром вместо шляпки на голове. Она тоже улыбается и, похоже, очень рада видеть свою свекровь.

Королева Маргрете II c сыном Фредериком и невесткой Мэри / Getty Images

Королева Маргрете II обожает свою невестку Мэри, с первых дней, когда будущая жена Фредерика только появилась во дворце, две дамы прекрасно поладили.

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