Какое милое фото: королеву Камиллу запечатлели с огромным пуделем

Ее Величество встретилась с персоналом, пациентами и волонтерами, участвующими в проекте по расширению отделения неотложной и экстренной помощи в больнице Great Western Hospital в Суиндоне.

Камилла открыла новое отделение неотложной помощи больницы. Общаясь с персоналом больницы Great Western, Камилла сказала им: "Вы лечили многих членов моей семьи", а затем призналась, что родила свою дочь Лору в этой же больнице.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

После осмотра отделения медицинской оценки королева остановилась, чтобы пообщаться с персоналом и поблагодарить их за работу. Королева также знакомилась с собакой-терапевтом Фентоном, стандартным пуделем, и его проводником во время официального мероприятия.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Камилла носила в этот день коричневое пальто с поясом на талии, пестрый платок на шее, у нее в ушах были серьги-висюльки в виде золотых колец, волосы уложены в прическу, а на лице макияж.

Вчера, напомним, королева Камилла побывала в Абердинском университете в Абердиншире, куда приехала, чтобы встретиться со студентами и преподавателями.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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