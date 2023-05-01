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Какое милое фото: маленький Чарльз на коронации своей матери Елизаветы II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2207
Время на прочтение
1 мин
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Какое милое фото: маленький Чарльз на коронации своей матери Елизаветы II

Коронация королевы Елизаветы II, на фото маленький принц Чарльз / Фото: Getty Images

Принц Чарльз стал первым ребенком в британской истории, который стал свидетелем коронации своей матери - королевы Елизаветы II.

Коронация королевы Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. Юному принцу тогда было всего 4 года.

В Твиттере королевской семьи поделились милым снимком, сделанным в тот день, с подписью: "Всего через неделю король Чарльз III станет 40-м монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве".

Также на фото запечатлена и сестра Чарльза – принцесса Анна. На коронации своего брата 6 мая королевская принцесса получила особую роль. Уверены, король полностью может рассчитывать на сестру и ее поддержку в этот важный для него день.

Принцесса Анна / © Getty Images
Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы также показывали, как маленькая принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет присутствовали на коронации своего отца – короля Георга VI в 1937 году, которая состоялась 12 мая.

Фотография британской королевской семьи на балконе Букингемского дворца, сделанная неизвестным фотографом в мае 1937 года после коронации Георга VI / © Getty Images
Фотография британской королевской семьи на балконе Букингемского дворца, сделанная неизвестным фотографом в мае 1937 года после коронации Георга VI / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
2207
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