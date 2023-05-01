Какое милое фото: маленький Чарльз на коронации своей матери Елизаветы II

Принц Чарльз стал первым ребенком в британской истории, который стал свидетелем коронации своей матери - королевы Елизаветы II.
Коронация королевы Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. Юному принцу тогда было всего 4 года.
On 2 June 1953, Prince Charles became the first child in British history to witness their mother’s Coronation when he attended Queen Elizabeth II’s ceremony at the age of four.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 29, 2023
In just a week’s time, King Charles III will become the 40th Monarch to be Crowned at @Wabbey.
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В Твиттере королевской семьи поделились милым снимком, сделанным в тот день, с подписью: "Всего через неделю король Чарльз III станет 40-м монархом, коронованным в Вестминстерском аббатстве".
Также на фото запечатлена и сестра Чарльза – принцесса Анна. На коронации своего брата 6 мая королевская принцесса получила особую роль. Уверены, король полностью может рассчитывать на сестру и ее поддержку в этот важный для него день.
Напомним, ранее мы также показывали, как маленькая принцесса Елизавета и ее сестра Маргарет присутствовали на коронации своего отца – короля Георга VI в 1937 году, которая состоялась 12 мая.
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