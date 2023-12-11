Какое милое фото: в королевском аккаунте опубликовали рождественскую открытку королевы Елизаветы II

Кадр был сделан в 1949 году, когда принцесса еще не была монархом.

Король Чарльз и королева Камилла уже поделились своей рождественской открыткой этого года. А также в королевском аккаунте в Instagram была опубликована архивная фотокарточка, на которой запечатлен годовалый принц Чарльз со своей матерью принцессой Елизаветой.

Рождественская открытка короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Фото было сделано в 1949 году, кадр подписан принцессой Лилибет (так Елизавету называли родные и близкие). На черно-белом фото принцесса одета в платье и с жемчужным колье на шее держит за руку стоящего рядом маленького Чарльза, который одет в белую длинную рубашку.

Принцесса Лилибет и ее первенец принц Чарльз / Фото: Instagram британской королевской семьи

Опубликовав это фото Чарльз и Камилла, вероятно, отдали дань уважения и памяти покойной королеве Елизавете II, которая очень любила Рождество.

Напомним, также своей необычной открыткой уже поделились принц и принцесса Уэльские.

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