Какое нежное фото: как принцесса Диана поддерживала Чарльза на играх в поло

Это фото было сделано как раз во время одного из матчей. Диана была в тот момент беременна их вторым ребенком принцем Гарри. Фотографы запечатлели в тот день, как принцесса разговаривала со своим мужем, когда он катался на лошади в Guards Polo Club в Виндзоре. Принцесса Уэльская была в розовом платье и белом кардигане, и обута в розовые туфли-лодочки на каблуках. Диана смотрела на своего мужа с такой любовью.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Вообще во время второй беременности принцесса часто предпочитала носить розовые наряды и именно поэтому многие думали, что она ждет девочку. Чарльз тоже хотел, чтобы у него родилась дочь, так как сын-наследник у него уже был. Когда же родился сын, будущий король был не очень рад и сказал своей жене: "О, Боже, это мальчик. И у него еще и рыжие волосы". Что-то внутри меня умерло", - вспоминала тот период своей жизни Диана в биографичной книге про принцессу Уэльскую, которую написал Эндрю Мортон и, которая получила название "Диана. Настоящая история из ее уст".

Принцесса Диана и принц Чарльз с новорожденным сыном принцем Гарри / Фото: Associated Press

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